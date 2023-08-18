اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الدفاع الدنماركية : بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على (إف-16) هذا الشهر

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:10 م
وزارة الدفاع الدنماركية : بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على (إف-16) هذا الشهر إف 16
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم /الجمعة/ عزمها البدء فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات (إف-16) المقاتلة فى الدنمارك فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية - أن تحالفا من 11 دولة سيشارك فى التدريب.


وكان وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، قد أكد حصول بلاده على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات (إف-16)، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.


وأفاد مسئول أمريكي، إن الولايات المتحدة منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية، بإسراع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز (إف-16) إلى أوكرانيا، عند حصول الطيارين على التدريب.

 

 


إف 16

أوكرانيا

الدنمارك

الحرب الروسية الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة