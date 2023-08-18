وزارة الدفاع الدنماركية : بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على (إف-16) هذا الشهر

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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم /الجمعة/ عزمها البدء فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات (إف-16) المقاتلة فى الدنمارك فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية - أن تحالفا من 11 دولة سيشارك فى التدريب.



وكان وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، قد أكد حصول بلاده على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات (إف-16)، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.



وأفاد مسئول أمريكي، إن الولايات المتحدة منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية، بإسراع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز (إف-16) إلى أوكرانيا، عند حصول الطيارين على التدريب.