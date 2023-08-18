هل يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق؟.. هيئة الدواء تعلق

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن أكثر من 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس؛ بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا.

وتابعت: إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال فإن الفيروس هو السبب المحتمل، ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية". وأضافت هيئة الدواء: "تستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية".

وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال المضاد الحيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك ضرورة اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقه حفظها، مع الالتزام بفترة العلاج كاملة، حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.