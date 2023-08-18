ميقاتى يبحث سبل تذليل العقبات أمام المشاريع الممولة من البنك الدولى بلبنان

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، سبل تذليل العقبات التى تعترض المشاريع التى يمولها البنك الدولى فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع المديرة المنتدبة لشئون العمليات لدى البنك الدولى آنا بيردي، بعد ظهر اليوم، فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.



حضر اللقاء نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامى والمدير الإقليمى لدائرة الشرق الأوسط فى البنك الدولى جان كريستوف كاريه، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



وتم خلال الاجتماع، استعراض المشاريع التى يموّلها البنك فى لبنان.