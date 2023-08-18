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موسكو للغرب: أسلحتكم أقل كفاءة من أسلحة سوفيتية عمرها 50 عاما

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:03 ص
موسكو للغرب: أسلحتكم أقل كفاءة من أسلحة سوفيتية عمرها 50 عاما دميتري بوليانسكي
أحمد علوى

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أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن النتيجة الوحيدة لهجوم كييف المضاد، كانت مقتل عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وأن الأسلحة الغربية قليلة الكفاءة.

وأكد بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن أن الجيش الروسي دمّر خلال صد هذا الهجوم مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية باهظة الثمن.

وقال: "العالم بات على قناعة بأن الأسلحة الغربية ليست فريدة، بل في الكثير من الأحيان تقل كفاءة عن نماذج أسلحة سوفيتية عمرها 50 سنة".

وعن تدريب الدول الغربية للقوات الأوكرانية، أضاف: "تدريب القوات والتخطيط لعمليات الجيش الأوكراني أمر مؤسف، وهو ما تؤكده شهادات العسكريين الأوكرانيين الأسرى لدى الجيش الروسي بعد تدريبهم وفقا للمعايير الغربية".

وأوضح بوليانسكي أن الانهيار الكامل لنظام الإدارة العسكرية الأوكراني، وانتشار الفساد وعدم التنظيم، أدى كذلك إلى أن المرتزقة الغربيين بدأوا يدركون أن الدور الوحيد المنوط بهم ليس القتال من أجل أوكرانيا، بل جعلوهم وقودا للمعركة، وصاروا يتمنّعون عن القتال.

وتابع: "وعلى خلفية ذلك، شرعت الاستخبارات الأوكرانية في تجنيد المرتزقة من مختلف أصقاع العالم وبلدان أمريكا اللاتينية، حيث يجندون العناصر المهمّشة للقتال مقابل أجور بخسة، حسب معلومات نتلقاها".

 
 

 


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