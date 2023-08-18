اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:24 ص
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مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحام مدينة جنين

الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:15 ص
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحام مدينة جنين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، واندلعت مواجهات.
 
وذكرت مصادر أمنية  لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة أحياء، كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء ومدخل بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع .
 
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وقرية طورة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، في محيط يعبد وقراها .

الاحتلال

جنين

فلسطين

انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى



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