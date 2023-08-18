مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 13 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 140 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل اجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 11 رحلة طيران بينها رحلتين من إيطاليا و6 من المانيا، و3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا ، ورحلة مصرية سياحية داخلية .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 140 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.





