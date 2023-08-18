اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:47 ص
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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة فى ترعة الإسماعيلية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:13 ص
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة فى ترعة الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال مصرعهم نتيجة انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.  
 
تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.
 
ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  
 
 
 

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