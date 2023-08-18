مصرع فتاة غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من قسم شرطة بلبيس، بالعثور على جثة بمياه ترعة الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لفتاة تدعى" دعاء م" فى بداية الثلاثينات، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.