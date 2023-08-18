اليوم السابع
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مصرع فتاة غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:51 ص
مصرع فتاة غرقا فى مياه ترعة بالشرقية انتشال غريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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 استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، جثة فتاة فى العقد الثالث، عثر عليها بمياه ترعة الإسماعيلية أمام عزبة ماهر نطاق قسم بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من قسم شرطة بلبيس، بالعثور على جثة بمياه ترعة الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لفتاة تدعى" دعاء م" فى بداية الثلاثينات، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

 


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