محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات ترشيد الكهرباء وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الحملات الليلية لمجالس المدن، اليوم الخميس، برئاسة رؤساء المدن، ونواب رؤساء المدن، لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما جرى منابعة مدى الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض،واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ومحمد البنا. ، القائم بأعمال رئيس المركز والمدينة ببلطيم، أعمال ترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات في الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة.