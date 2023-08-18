محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقى

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة، على تفقد حالة النظافة بعدد من القطاعات بالأحياء ومدى تواجد فرق العمل الميدانية.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي، مؤكداً على رئيس الحي بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها.

وشدد محافظ الجيزة، على كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق.

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعدد من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات.

وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين، مؤكداً الاستجابة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة كلا من أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.