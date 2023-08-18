مجلس الوزراء اللبنانى يقر سلفة لتلبية المطالب الملحة للعام الدراسى المقبل

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أقر مجلس الوزراء اللبنانى، في اجتماعه الخميس، سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أمريكي وذلك لتلبية المطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة.

كما أقر المجلس في جلسته اليوم المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشئون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.

وعقب الجلسة، قال وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبى إنه شرح ورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل في التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني وورشة تعديل المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء وفي وزارة التربية والجامعة اللبنانية.

وأضاف أنه تم الموافقة اليوم على سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية (حوالي 60 مليون دولار) كدفعة أولى لتأمين عودة الطلاب والمعلمين إلى الصفوف مطلع العام الدراسي المقبل، وتأمين استمرارية السنة الدراسية والجامعية في شكل طبيعي، مشددًا على عدم إمكانية السماح باضطرابات في العام الدراسي.

على صعيد متصل، تطرق وزير النقل والأشغال العامة بحكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أزمة انقطاع الكهرباء في انحاء البلاد أمس، حيث أكد أن مطار رفيق الحريري الدولي يعمل منذ الأمس من خلال الاستعانة بأربعة مولدات فيما يعمل ميناء بيروت البحري بخمسة مولدات، داعيا المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الدفع للمشغلين وفقًا للأصول القانونية، وأن يدركوا بأن المرافق العامة مثل مطار وميناء بيروت هي خطوط حمراء لا يجب قطع الكهرباء عنها دقيقة واحدة.