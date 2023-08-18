وقال وزير النقل الماليزى أنتونى لوك - حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري، اليوم الجمعة، إنه يجري تحليل بيانات مسجل الصوت لقمرة القيادة الذي عثر عليه مساء أمس وسيتم التحقيق في الحادث.

وأكد لوك - في تصريحات للصحفيين - أنه وجه المحققين بسرعة إنجاز التحقيق، مضيفا أنه سيتم إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء من التحليل.

وتحطمت طائرة خفيفة من طراز (بيتشكرافت موديل 390) أمس الخميس، في ولاية "سيلانجور" الواقعة غربي العاصمة كوالالمبور وشوهد تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الحادث.

وأعلنت الشرطة الماليزية، مقتل 8 أشخاص كانوا على متن الطائرة، هم 6 ركاب وطاقهما المكون من فردين؛ بالإضافة إلى شخصين كانا على الأرض وقت حدوث التحطم.

فيما قالت هيئة الطيران المدني الماليزية - في بيان صادر عنها - إن الطائرة انطلقت من مطار "لنكاوي" الدولي وكانت تقترب من مطار "السلطان عبد العزيز شاه" في سيلانجور عندما وقع الحادث.