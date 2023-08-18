مؤسسة الكهرباء بلبنان تطالب المصرف المركزى بتحويل إيرادات الفواتير لدولارات

إيمان حنا

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيانا بعد أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدها لبنان اليومين الماضيين. وفق "لبنان 24" .

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيانها، أنها أقرت بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 280 تاريخ 7/6/2023، وللمرة الأولى منذ سنوات، موازنتها لهذا العام 2023، متوازنةً مالياً وبدون عجز مالي أو طلب لأية مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان.

وطلبت المؤسسة من مصرف لبنان تحويل إيرادات فواتير الكهرباء، في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات لحساب المؤسسة النقدي بالدولار المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من قِبل مصرف لبنان ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023.

ودعت مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام لتسديد فواتيرهم الكهربائية بما فيها المتأخرات.