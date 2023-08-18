ليست رأس البر فقط.. أماكن لقضاء إجازتك بأسعار رمزية فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

العديد من الأماكن السياحية والمتنزهات العامة تمتلكها محافظة دمياط لقضاء إجازتك، ربما ينصرف انتباه الجميع إلي مدينة رأس البر ، ولكن لم تكن تلك المدينة هي المكان الوحيد الذي يقع داخل دمياط.

ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير بعض الأماكن التي تمتلكها دمياط لقضاء يوم الإجازة بأقل تكلفة.

الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة

تعد متنفسا كبيرا للأسر والوافدين إلي محافظة دمياط أيضا، تمتاز بامتلاكها مساحات خضراء واسعة، أيضا بداخلها مناطق ترفيهية للأطفال.

فقط ثلاث جنيهات ثمن تذكرة الدخول، ويمكنك بعدها قضاء اليوم كامل رفقة أسرتك داخل الحديقة المعلقة بمدينة دمياط الجديدة.

شواطئ مدينة دمياط الجديدة المجانية

مع حلول فصل الصيف تتجه الأنظار إلي مصيف راس البر، ولكن تمتلك محافظة دمياط مضيفا آخرا، هو شاطئ مدينة دمياط الجديدة، والذى بدأ مؤخرا الدخول فى منافسة قوية مع شواطئ مدينة رأس البر، وبدأ يجذب رواد المدينة بعدة مميزات أبرزها مجانية الشواطئ بداخلها.

حديقة بنت الشاطئ

وتأتي حديقة بنت الشاطئ كأحد أكثر الأماكن استقبالا للمواطنين على مدار العام، قد يكون موقعها عاملا أساسيا فى هذا فهي تقع وسط دمياط، بالقرب من مجمع الخدمات التسويقية الرئيسي بالمحافظة.

اذا كانت أسرتك مكونة من أربعة أفراد ستحتاج فقط 8 جنيهات لقضاء يومك داخل حديقة بنت الشاطئ وسط دمياط، ستجد مكانا على النيل حيث هواة الصيد، كما يوجد بها منطقة العاب مخصصة للأطفال، ويحرص أبناء المحافظة على زيارة هذا المكان يوميا خاصة فى فصل الصيف نظرا لموقعه المتميز على كورنيش المحافظة الرئيسي.

شواطئ رأس البر

هي صاحبة المركز الاول دون شك من حيث الإقبال، تعد المكان الأكثر استقبالا للمواطنين هذه الأيام، هي الأخري تمتلك شواطئ مجانية، أيضا بها منطقتي اللسان والنيل والتي يمكنك قضاء يوما كاملا بها بالمجان.