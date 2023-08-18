اليوم السابع
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لوكاشينكو: بوتين لا يمتلك نزعات إمبريالية تجاه أوكرانيا وبيلاروس

الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:00 ص
لوكاشينكو: بوتين لا يمتلك نزعات إمبريالية تجاه أوكرانيا وبيلاروس رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه من غير المرجح أن يكون لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي نزعات إمبريالية تجاه أوكرانيا وبيلاروس.

وقال لوكاشينكو: "أخبرني (بوتين) أنه لم يفكر أحد في استعباد أوكرانيا، لم نكن بحاجة إلى هذا! لكن يجب التصرف بطريقة مناسبة، ولا ينبغي أن يخلقوا مشاكل".

وأضاف: "ليس لدي ما أعترض عليه. على العكس من ذلك، لقد دعمته، أما بالنسبة إلى حقيقة أن بوتين كان لديه نوع من النزعات الإمبريالية - ليس لدي حقيقة واحدة تؤكد ذلك. هذا كلام فارغ تماما، معلومات مزيفة، خيالات".

وشدد رئيس بيلاروس على ثقته في أن بوتين لم يسع أبدا "لاستعباد أي أحد هناك. أوكرانيا، ثم بيلاروس. هذا هراء".

وأكد لوكاشينكو أنه غالبا ما عبر عن وجهات نظر مختلفة مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال: "ليس الأمر كما لو أن الكثير من الناس في الغرب يحاولون تخيل أن لوكاشينكو يخضع لأوامر بوتين ويفعل ما يقوله. أي شخص يعرفني يفهم جيدا أن هذا مستحيل مع شخصيتي وأسلوبي".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس بيلاروس أن نظيره الروسي لم يصر أبدا على أن تعترف مينسك رسميا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.

وأوضح: "لم أعترف بشبه جزيرة القرم وأبخازيا وما إلى ذلك، ليس لأن لدي وجهة نظر خاصة، ولكن لأن هذا لا يقدم شيئا. لقد تعاونا مع شبه جزيرة القرم ونتعاون.. ليس لأنني صمدت "ببطولة" لمدة ثماني سنوات. لم يكن الأمر ضروريا من الناحية العملية".

وأشار الرئيس البيلاروسي، إلى أن زيارة شبه جزيرة القرم جاءت بمبادرة منه. وقال: "أحب أوكرانيا كثيرا. جذوري موجودة هناك. أنا في الأصل (خوخول) [كلمة تعني أوكراني]. لقد أحببت وأحب أوكرانيا كثيرا".


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