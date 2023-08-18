لجنة المسابقات تناقش تقارير مراقبي مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت لجنة المسابقات إجتماعاً لمناقشة تقارير مراقبي مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الخامس والأخير بالدور الأول الأحد المقبل.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدوري في نسخته العاشرة، أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق "كفر مجر" تصدر المجموعة الأولى برصيد "9" نقاط وفريق "شباس الشهداء" تصدر المجموعة الثانية برصيد "12" نقطة وكذلك فريق "روينة" تصدر المجموعة الثالثة برصيد "12" نقطة وتصدر فريق "الخادمية" المجموعة الرابعة برصيد "9" نقاط وقد عقدت لجنة المسابقات إجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث في مبارياته الأربع مجموعات وتستعرض تقارير مراقبي المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة .

وتستقبل ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، الأحد المقبل منافسات الدورى ومباريات الأسبوع الخامس والأخير من الدور الأول للدورى، لتستمر فعالياته بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة .



المجموعة الاولى



المجموعة الثالثة



المجموعة الثانية