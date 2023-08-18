كل ما تريد معرفته عن أول كارت موحد للخدمات الحكومية

كتبت هبة السيد

بدأ تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ بهدف توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين ، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وسيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أول كارت موحد للخدمات الحكومية.



س- أولًا.. كم تبلغ قيمة الكارت الموحد، وكيف يتم الحصول عليه؟ ج- يتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، ويتسلم المواطن الكارت من خلال مكاتب هيئة البريد، حيث يتم فتح حساب شخصي في البريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول؛ وتم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين في محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل، والكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.



س- وكيف يتم استلام الكارت الموحد؟ ج- لاستلام الكروت؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد في فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها ويستلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.



س- وما هي فترة استلام الكارت؟ ج- تبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم والتي تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد ثم يتم إعدام البطاقة أن لم يتم استلامها.

وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومي ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة مجانًا عن طريق موظفي الهيئة القومية للبريد، ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقاً.

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.



س- وما هي استخدامات الكارت؟ ج- ويعد الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن في المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحي الشامل.

كما أنه عند الإعلان عن تفعيل خدمات التأمين الصحي الشامل يمكن للمواطنين الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليًا والتي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها، وعند ذهاب المواطن لتلقى خدمات التأمين الصحي الشامل لابد من التحقق عن طريق الكارت والتأكد من بصمة المواطن ومن ثم تلقى الخدمة المطلوبة.



س- وما هي شروط استخدام الكارت الموحد؟ ج- تتطلب كافة العمليات التي تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت، ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصي وعدم وضعه في أي مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصي مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما، كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة، وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.



س- ما هي مسؤولية صاحب الكارت؟ ج- تعد كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة هي مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة، وفى حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.



س- ماذا يحدث في حالة فقدان الكارت الموحد؟ ج- عند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه، وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذى سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه. ويتم إعادة طباعة الكارت خلال 10 أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.