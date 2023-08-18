قطار التنمية يصل سيوة.. مشروعات لتحويل الواحة لأكبر منتجع سياحى طبيعى

مطروح – حسن مشالي

حظيت سيوة خلال الفترة الحالية بالمزيد من اهتمام الدولة، بإقامة المشروعات والإسراع لوضع حلول دائمة لمشكلات عانت منها الواحة لعقود طويلة، من بينها تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل، لمدينة سيوة بطاقة 18 ألف مكعب يوميا، بنظام المعالجة الثنائية، بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء محطة لتنقية مياه الشرب لإزالة الحديد والمنجنيز بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا بقرية المراقى، بتكلفة 20 مليون جنيه، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، وإنشاء 7 مدارس جديدة بمدينة سيوة وقراها بتكلفة 70,2 مليون جنيه وصيانة 7 مدارس أخرى بتكلفة 9,2 مليون جنيه، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وإنشاء 4 مبان إدارية لمراكز شباب بتكلفة 4,5 مليون جنيه، وملعب قانونى منجل بتكلفة 2,2 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وإنشاء 9 مساجد بمدينة سيوة والقرى التابعة بتكلفة 11,7 مليون جنيه وفرش 13 مسجدا بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

كما تم تنفيذ 69 كم طرق داخلية بتكلفة 90 مليون جنيه، من خلال الخطة الاستثمارية بالمحافظة، والانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التطوير والتنسيق الحضارى، لتحسين الصورة البصرية وسط الواحة والحفاظ على الطابع البيئى لها، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى بتكلفة 7 ملايين جنيه، لتواكب أعمال التطوير لقلعة شالى العتيقة، وإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بسيوة، صديقة للبيئة بتكلفة 2 مليون جنيه، وتيسيراً على الأهالى من مشقة وعناء السفر، تم إنشاء وحدة مرور سيوة بتكلفة 11,4 مليون جنيه لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات، وذلك من موازنة المحافظة.

وفى مجال التنمية الزراعية تم توزيع 100 فدان، على شباب سيوة، مجهزة بنظم الري الحديث والمياه، وإمدادهم بالشتلات اللازمة، دعماً للشباب وتمكينهم اقتصاديا، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارتى الزراعة والرى.

كما تم دعم معمل التريكوجراما، بالإضافة لتوفير أجهزه حقن وعلاج لمكافحة سوسة النخيل، والتدريب والإرشاد الزراعى ودعم صغار المزارعين بالواحة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ويجرى العمل على النهوض بثروة النخيل، وتعظيم العائد الاقتصادى منها، مع تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية كمهرجان التمور الدولى، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وانطلاق نسخته الأولى عام 2015، واستمرارها على مدار خمسة أعوام متتالية، ويجرى حالياً الإعداد لمهرجان التمور الدولى فى نسخته السابعة، فى شهر أكتوبر المقبل.

كما تم تطوير وإعداد مطار سيوة، لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحى للواحة ومقوماتها السياحية المتعددة.

وتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإيجاد حل جذرى لمشكلة الصرف الزراعى الزائد، والذى عانى منه أهالى الواحة على مدار الـ3 عقود الماضية، من إتلاف للزراعات وتدهور التربة والمبانى، وذلك من خلال شق قناة مفتوحة طولها 38 كم لنقل المياه خارج الواحة.