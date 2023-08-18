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قانون المرور يحدد حالات التصالح مع المشاة فى مخالفات سيرهم بالطريق

الجمعة، 18 أغسطس 2023 07:00 ص
قانون المرور يحدد حالات التصالح مع المشاة فى مخالفات سيرهم بالطريق حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضع قانون المرور الحالى حالات يجوز فيها التصالح في مادته رقم 375 من بنود القانون، حيث أجاز الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية، ومنها: 
 
- عدم سير المشاة على الأرصفة فى حالة وجودها.
 
- عدم استخدام المشاة لممرات عبور المشاة فى حالة وجودها.
 
- اختراق المشاة للصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول، وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.
 
- يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها فى جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق فى المناطق التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى وتتولى وزارة الداخلية إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

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