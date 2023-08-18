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فوز مدرسة نور للغات بالمركزين الرابع والخامس عالميًا في المسابقة الدولية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:31 م
فوز مدرسة نور للغات بالمركزين الرابع والخامس عالميًا في المسابقة الدولية فوز طلاب مدرسة نور للغات
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  مشاركة (مدرسة نور للغات)، التى تعد إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية  “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين، حيث حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على بالمركز الرابع عالميًا، والفريق الثاني حصل على المركز الخامس.

وأوضحت الوزارة أن مدرسة نور للغات شاركت فى المسابقة، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam)، حيث تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى 16 فريقًا مثل 24 دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند احمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى12 فريقًا مثلوا 12 دولة مشاركة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول بالمدرسة فاز بالمركز الرابع، والفريق الثاني فاز بالمركز الثانى على مستوى محافظات مصر في فئة Puck Collect‏ ‏(Junior) في النهائيات المحلية لمسابقة "تحدي الروبوت المصري 2022"، والتي أقيمت في 14 أكتوبر 2022 في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، ما أهلهم لتمثيل مصر في النهائيات الدولية لمسابقة تحدي الروبوت المقامة في الصين، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2023.

الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين

 

طلاب المدرسة
طلاب المدرسة

 

فوز الطلاب
فوز الطلاب

 

 


التربية والتعليم

مدية نور للغات

مدارس 30 يونيو

اخبار مصر



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