عوض تاج الدين: لم نرصد أى حالات بمتحور كورونا الجديد والطب الوقائى فى حالة ترقب

ماجد تمراز

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن فيروس كورونا منتشر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومازال موجودا حتى هذه اللحظة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن انتهاء الوباء، ولكنها قالت انتهى كـ"حالة طوارئ".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الفيروس الآن، فيروس كورونا، مستمر بكل تأكيد، وأصبح ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، كالأنفلونزا".

وقال: "من خصائص الفيروسات التحور، وبالتالي فإن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تتحور وبسرعة، وبالتالي وجود متحور جديد لكورونا هو شيء ليس بجديد، وكلما ظهر متحور جديد، ويبدأ في الانتشار، لابد من الانتباه حتى نعرف معالمه، وهو متحور من متحور سابق ماكرون".

وتابع: "ما يجعلنا نتنبه بأن المتحور خطير أو غير ذلك، وجود عدة عوامل أبرزها درجة انتشاره ومعدل العدوى، فكلما زاد معدل العدوى كان مثيرا للاهتمام، وهل يؤدي لوفيات أم لا".

وقال: "لم يتم رصد أي إصابات بمتحور كورونا الجديد ولم يصل هذا المتحور لمصر حتى الآن، ولكن هناك إصابات بكورونا من المتحورات السابقة".

وتابع: "هذا المتحور الجديد من كورونا منتشر في 50 دولة، ومصر ليست منهم، ولكنه من الممكن أن يدخل مصر، وقطاع الطب الوقائي في مصر، في حالة رصد وترقب مستمر، والجميع في حالة ترقب ويتم رصد أي متحورات جديدة وخصائصها".