عقد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا 28 أغسطس الجارى

أحمد علوى

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى عقد المؤتمر السنوي للسفراء والسفيرات في دورته الـ29، من الاثنين 28 إلى الأربعاء 30 أغسطس الجاري، حسبما أفاد بيان للخارجية الفرنسية اليوم الجمعة.

ويعد لقاء السفراء، وهو اجتماع مهم للدبلوماسية الفرنسية، وفرصة لعرض أولويات عمل السفراء الـ 162 و15 من الممثلين الدائمين لفرنسا لدى المنظمات الدولية.

فخلال ثلاثة أيام، تكرس الدورة هذا العام أعمالها لموضوع "طموح الدبلوماسية الفرنسية للتأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها"، ويحرص ممثلو الدبلوماسية الفرنسية على فتح نقاشات لمشاركة خبراتهم وأيضا تقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة، واقتراح الحلول لدبلوماسية متغيرة ومتجددة، حيث يعد هذا المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر ومشاركة الخبرات والاقتراحات التي ستثري المناقشات مع البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني.

ومن خلال هذه الدورة من مؤتمر السفراء، تسهم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في خلق عالم أكثر تضامنا، في خدمة مصالح فرنسا.