وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي مقتضب - أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.