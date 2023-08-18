اليوم السابع
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ضبط ‏84661 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات على مدار 24 ساعة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:41 م
ضبط ‏84661 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات على مدار 24 ساعة أرشيفية
كتب ـ أحمد عبد الهادي

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تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (84661) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

 

(27001) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(4902) مخالفة السير بدون تراخيص.
(9) مخالفات دراجات نارية.
(16) مخالفة موقف عشوائى.
(11) مخالفة شروط التراخيص.
 
 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

مرور

حملات مرورية مخالفات

ملصق الكترونى



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