ضبط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص تامول و200 جرام شابو قبل ترويجها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين، أحدهما يقيم بناحية الكرنك دائرة مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والآخر يقيم بدائرة مركز فرشوط وبحوتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والشابو، وذلك أثناء تواجدهما داخل سيارة ملاكى قيادة الثانى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم عمل كمين وتم وضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين من خارج المحافظة بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، متخذين من بعض مراكز المحافظة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة سوهاج عن قيام "ع . م . ع" عاطل يقيم الكرنك بمركز أبوتشت و"ر . م . ع . إ" عاطل ويقيم فرشوط بجلب كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع تمهيدا لترويجها بسوهاج.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين وبحوزتهما 2000 قرص تامولX 225 جرام، و200 جرام من مخدر الشابو و2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول ومبلغ مالى 300 جنيه، وذلك أثناء تواجدهما بسيارة ملاكى قيادة الثانى.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والسلاح للدفاع والسيارة للتنقل وتوزيع المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.