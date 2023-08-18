ضبط سلع متنوعة دون مصدر وغير صالحة فى حملات تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تمكنت الحملات من ضبط ومصادرة كمية من السجائر قدرها 2228 علبة سجائر بداخل احدى محال بيع السجائر لقيام صاحب المحل بالبيع بأزيد من السعر الرسمى واستغلال الازمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة

كما تم تحرير محضر لاحدى محطات تموين السيارات لتجميع مواد بترولية سولار حيث قام بتجميع 4566 لتر سولار لإعادة بيعة فى السوق السوداء وضبط 2.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة بالسوق السوداء دقيق بلدي مدعم وتم التسليم بالمطحن

بينما تم ضبط مخبز قام بالتصرف في عدد 67 شيكارة دقيق مدعم 87% .

وضبط كمية من شكائر ملح طعام وقدرها 2500 كجم ملح محجر غير صالح للاستهلاك الادمى بداخل مصنع رنجة.والتحفظ على300 صندوق رنجة مدخنة طن ونصف (1500)كجم بها علامات فساد ظاهرى وغير صالحة وتم استيفاء اجراءات التحريز القانونية وسحب عينات للتحليل

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن مواد غذائية وبحوزتة 2300 كيلو مكرونة شكائر مدون علي كل شيكاره تاريخ انتاج لاحق للسنة الحالية اغسطس 2024 الصلاحية عام ونصف من تاريخ الانتاج بدون فواتير و مشتبة في صلاحيتها كما تم ضبط مخبز سياحي وبداخلة 7 شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 معبئين داخل شكائر بيضاء وتم تسليمها الي مطحن المحلة بالايصال اللازم و تحرير جنحة بالمخالفة.وفي اطار استمرار الحملات التموينية تم ضبط مصنع صابون ومنظفات والتحفظ على كميات من

كمية قدرها 5000 لتر صابون مجهول المصدر باحد التانكات البلاستيكية وضبط 100 قارورة بها 250 كجم صابون سائل مغشوش ويحمل بيانات وهمية و 100 قارورة فارغة معدة للتعبئة و 1000 استيكر علامات وهمية

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بداخلة 125 كيلو جرام لانشون منتهية الصلاحية انتهاء يونيو 2023

وتحرير 53 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن الرغيف من الشريحة( االثانية والثالثة ) ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات وغلق فى مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود ميزان

ونجحت الحملات من ضبط 5430 رغيف مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء ب2-3جنيه خبز مرغوف على دقيق وردة رغيف بلدى مدعم و تحرير 65 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وشهادات صحية للمخالفين وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.