اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 02:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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روسيا والبرازيل تبحثان التعاون الثنائى بين البلدين داخل مجموعة "بريكس"

الجمعة، 18 أغسطس 2023 02:00 ص
روسيا والبرازيل تبحثان التعاون الثنائى بين البلدين داخل مجموعة "بريكس" بريكس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف والسفير البرازيلي لدى موسكو رودريجو دى ليما باينا سواريس، ناقشا التعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما في إطار مجموعة البريكس.
 
وذكرت الخارجية الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن الاجتماع، الذي عُقد في إطار ودي، تضمن تبادلًا هادفًا لوجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية المُلحة، كما تم إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالتعاون البيني داخل مجموعة البريكس".
 
يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية رحبت في وقت سابق بتقديم مصر وبنجلاديش طلبات الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأكدت أن مسألة توسيع المنظمة ستناقش في القمة المقبلة هذا العام.
 
يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

بريكس

سيرجى ريابكوف

رودريجو دى ليما باينا سواريس

البرازيل

روسيا

الهند

الصين



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