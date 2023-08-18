وقال مركز المصالحة الروسي -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس- إن الطائرتين الروسيتين كانتا تنفذان تحليقا روتينيا بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا.

وأضاف أن الطيارين الروس "أظهروا مهارة عالية واتخذوا الإجراءات اللازمة لتفادي الاصطدام بطائرتي التحالف في الوقت المناسب"، لافتا إلى أن الحادث وقع الأربعاء الماضي.

وذكر البيان أن التحالف انتهك بروتوكولات تفادي الصدام 13 مرة، موضحا أن الحديث يدور عن تحليقات الطائرات المسيرة غير المتفق عليها مع الجانب الروسي.