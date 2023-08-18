رفع الرايات الصفراء شرقا والحمراء غربا على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار النسبي علي شواطى القطاع الشرقي حيث رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء فيما عدا الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت الرايات الخضراء، مع نسب اشغال كبيرة للقطاع الشرقي تراوحت من 70 الى 90%.
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.
بينما استمر عدم الاستقرار فى شواطى القطاع الغربي والعجمي وحقق القطاع نسب إشغال 30%
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.
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