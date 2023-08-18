رفع الرايات الصفراء شرقا والحمراء غربا على شواطئ الإسكندرية

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

بينما استمر عدم الاستقرار فى شواطى القطاع الغربي والعجمي وحقق القطاع نسب إشغال 30%

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.