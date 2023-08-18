رئيس مجلس الأمة الجزائرى: رفض التدخل فى شؤون الدول من مرتكزات سياستنا الخارجية

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أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، صالح قوجيل، على مرتكزات السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تبني الحلول السلمية والتفاوضية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدد قوجيل، في حوار خص به التلفزيون الجزائري، ونشر مجلس الأمة مقتطفات منه اليوم في بيان، على دعم بلاده لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، ومساندة حق الشعوب المضطهدة في تقرير المصير.

وأشاد رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنجاح الذي صاحب زيارات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون إلى كل من روسيا، قطر، الصين وتركيا، وقبلها إيطاليا والبرتغال، مؤكدًا على أنها "عكست الصورة الحقيقية للدبلوماسية الجزائرية".