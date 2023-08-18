اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس الأمة الجزائرى: رفض التدخل فى شؤون الدول من مرتكزات سياستنا الخارجية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:00 ص
رئيس مجلس الأمة الجزائرى: رفض التدخل فى شؤون الدول من مرتكزات سياستنا الخارجية البرلمان الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، صالح قوجيل، على مرتكزات السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تبني الحلول السلمية والتفاوضية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 
كما شدد قوجيل، في حوار خص به التلفزيون الجزائري، ونشر مجلس الأمة مقتطفات منه اليوم في بيان، على دعم بلاده لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، ومساندة حق الشعوب المضطهدة في تقرير المصير.
 
وأشاد رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنجاح الذي صاحب زيارات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون إلى كل من روسيا، قطر، الصين وتركيا، وقبلها إيطاليا والبرتغال، مؤكدًا على أنها "عكست الصورة الحقيقية للدبلوماسية الجزائرية".

الجزائر

اخبار الجزائر

البرلمان الجزائرى

صالح قوجيل

عبد المجيد تبون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة