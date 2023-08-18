رئيس"القوات اللبنانية": مشكلة الكهرباء بسبب استسهال سحب الأموال من المصرف

إيمان حنا

قال سمير جعجع رئيس حزب القوات الللبنانية، تعليقا على أزمة الكهرباء فى لبنان، إن المشكلة الحقيقية في الكهرباء تكمن في غض النظر عن موارد الدولة الحقيقية واستسهال سحب الأموال من المصرف المركزي، هذه عادة يجب أن تتوقف فوراً، لأنها كانت أحد الأسباب الرئيسيّة في التدهور الذي نعيشه اليوم.وفق"النهار" اللبنانية .

وأكد أن "الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها وزارة المال، تُضيّع ثلاثة مليارات دولار سنوياً بين التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي، وعلى الحكومة وخصوصاً وزارة المال أن تستنفر كلّ قواها لوقف الإهدار في موارد الدولة ووقف كلّ أشكال التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي. عبثاً نضع مياه في وعاءٍ مثقوب، فالحلّ هو بسدّ كلّ الثقوب في الوعاء".

أضاف جعجع: "كما في كل مرة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين انقطاع الكهرباء وإما مد يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزى، للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع.

وأكد أن هذه الطريقة مرفوضة تماماً، إذ إن الوزارات المعنية وعلى الأخص في هذه الحالة، وزارتا المال والطاقة، تقبع في جمود قاتل وعدم مسؤولية هائلة، كما في التفريط بالمال العام وشؤون المواطنين".

ورأى جعجع أنه على الحكومة حزم امرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة، وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرطت بمئات ملايين الدولارات إهداراً في اكثر من قطاع. كذلك على الحكومة ان تطلب من وزارة المال دفع مستحقات الوزارات والادارات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

وشدد على أن الحل الحقيقي لأزمة الكهرباء هو العدالة في تحصيل الفواتير، والتي هي أيضاً في حاجة إلى إعادة نظر، بخاصة أن بعضها مخالف للقانون (صيرفة زائد 20٪؜) وغيرها غير عادل كرسم التأهيل والاشتراك".