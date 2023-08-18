اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائرى

الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:00 ص
رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائرى الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد
أ ش أ

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تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الخميس، أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تسلم الرسالة لدى استقباله في قصر الوطن، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الإمارات عمر فريتح.
 
وبحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن زايد

الامارات

اخبار الامارات

عبد المجيد تبون

تبون

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الجزائر



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