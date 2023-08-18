حلم الثراء.. ننشر العقوبة القانونية لـ 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار

نجحت الاجهزة الامنية، فى الحصول على معلومات وتحريات بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين بالتنقيب عن الآثار:- عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.