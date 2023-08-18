اليوم السابع
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حجز المتهم بالاتجار فى الألعاب النارية بالقطامية لحين وصول التحريات

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:05 م
حجز المتهم بالاتجار فى الألعاب النارية بالقطامية لحين وصول التحريات الألعاب النارية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القطامية ، حجز تاجر على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى الألعاب النارية.
 
نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية .
 
عقب تقنين الإجراءات - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
 

 


الالعاب النارية

أمن القاهرة

ضبط عاطل

قسم القطامية



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