اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:40 م
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حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين فى الأميرية بأسلوب الدجل

الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:30 م
حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين فى الأميرية بأسلوب الدجل كلابش ـ أرشيفية
كتب كريم صبحي

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قررت نيابة الأميرية حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.
 
 
البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".
 
بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) .
بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدجل

النصب

اخبار الحوادث

الاميرةي



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