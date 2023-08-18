تونس والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون بمجالى الأمن والهجرة غير الشرعية

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ناقش وزير الداخلية التونسى، كمال الفقى، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوى هـود، إنجاز مشاريع التعاون المُشتركة الجارية ذات الصلة بمجالى الأمن والهجرة غير الشرعية، وتبادل المقترحات حول سبلِ دعم مجهودات وزارة الداخلية التونسية من خلال الدعم اللوجستى والتأهيل التخصصي.

وثمن السفير الأمريكى بحسب بيان لوزارة الداخلية المجهودات التى تبذلها الدولة التونسية فى توفير الحماية والرعاية للمُهاجرين غير الشرعيين المُتواجدين على الأراضى التونسية، ودورها الهام فى النجدة والإنقاذ فى عرض البحر.



وأكد الطرفان، أهمية أن تضطلع المنظمات الدولية المعنية بالإحاطة بالمهاجرين على أحسن وجه وذلك بالتنسيق مع الدولة التونسية.