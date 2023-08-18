تقديم مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية فى حملة "100يوم صحة"

وأعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ 53 يومًا الماضية بالمحافظة مليون و13 ألفا و903 مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية "التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية"، ومبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 246 ألفًا و196مواطنًا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم" 71 ألفا و332 مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 50 ألفا و986 مواطنا، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 85 ألفا و595 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127ألفا و967 مواطان، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لـ 217 ألفا و114طفلا والمرور على 2191 منشأة غذائية، وسحب 2792 عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة 9 فاعليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية 100يوم صحة، كذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة".

ومن الجدير بالذكر متبقي 46 يومًا آخر على انتهاء حملة 100صحة مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.