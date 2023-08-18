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تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:00 ص
تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية وزارة السياحة والآثار -أرشيفية
كتب محمد أسعد

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تتيح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية  بوزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها فى السطور التالية..
 
• تصنيف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• رفع تصنيف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• تظلم من تصنيف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• اعتماد أسعار تقديم الخدمات (المأكولات/ المشروبات) لمحل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• الموافقة على استخراج / تجديد تصاريح تشغيل عمالة أجنبية بمحل سياحي (مطعم / كافيتريا).
 
كما تتيح الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:
 
• استخراج الموافقات الاستيرادية بأنواعها في حدود الاستخدام الخاص للمحل السياحي (مطعم / كافيتريا).
• الموافقة على استخراج بطاقة قيد في سجل مستلزمات الإنتاج للمحل السياحي (مطعم / كافيتريا).
• دراسة ومراجعة الرسومات الهندسية المعتمدة لمشروع محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بأنواعه، وللمحال السياحية العاملة، لإجراء التعديلات أو التوسعات.

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