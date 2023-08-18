تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها فى السطور التالية..

• تصنيف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• رفع تصنيف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• تظلم من تصنيف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• اعتماد أسعار تقديم الخدمات (المأكولات/ المشروبات) لمحل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• الموافقة على استخراج / تجديد تصاريح تشغيل عمالة أجنبية بمحل سياحي (مطعم / كافيتريا).

كما تتيح الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

• استخراج الموافقات الاستيرادية بأنواعها في حدود الاستخدام الخاص للمحل السياحي (مطعم / كافيتريا).

• الموافقة على استخراج بطاقة قيد في سجل مستلزمات الإنتاج للمحل السياحي (مطعم / كافيتريا).

• دراسة ومراجعة الرسومات الهندسية المعتمدة لمشروع محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بأنواعه، وللمحال السياحية العاملة، لإجراء التعديلات أو التوسعات.