تعرف على الخدمات المرجعية للطلاب والباحثين بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية، بعض الخدمات المرجعية الإلكترونية لرواد المكتبة فوق سن 16 سنة من الأعضاء أو الزوار الباحثين أو غير الباحثين، ونستعرض فى السطور التالية، أبرز تلك الخدمات وكيفية الحصول عليها :





أولًا: خدمة طلب المقالات الإلكترونية

ثانيًا: خدمة طلب البحث بالموضوع

ثالثًا: خدمة البث الانتقائي للمعلومات

رابعًا: خدمة طلب المقابلات البحثية

هي خدمة تختص بإرسال مقالات أو فصول من الكتب الإلكترونية الموجودة فى قواعد البيانات التي تشترك فيها مكتبة الإسكندرية، قد حددها المستخدم سلفًا، وهى خدمة متاحة لزوار المكتبة الأعضاء وغير الأعضاء.يتم الحصول على هذه الخدمة من خلال ارسال طلب المقالات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني ، وسيتم الرد عليكم بإرسال المقالات المطلوبة بالبريد الإلكتروني خلال 5 أيام عمل.هي طلب البحث عن موضوع معين في قواعد البيانات باستخدام كلمات مفتاحية يحددها المستخدم، وهي خدمة خاصة بالباحثين فقط الأعضاء أو غير الأعضاء.يتم الحصول على هذه الخدمة من خلال تقديم طلب بحث بالموضوع عبر البريد الإلكتروني، وسيتم الرد عليكم بإرسال المقالات المطلوبة بالبريد الإلكتروني خلال 5 أيام عمل.هي خدمة خاصة بالباحثين فقط الأعضاء أو غير الأعضاء، وذلك لتزويدهم بقائمة ببليوجرافية بعناوين المصادر المطبوعة والإلكترونية في مجالات البحث الخاصة بهم.يتم الحصول على هذه الخدمة من خلال تقديم طلب خدمة البث الانتقائي للمعلومات، من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع المكتبة الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/ghEKPوتُرسل القائمة بنتائج طلبك خلال 5 أيام عمل.هي خدمة خاصة بالباحثين فقط الأعضاء أو غير الأعضاء. يمكن للباحثين من خلال هذه الخدمة طلب «موعد بحثي» مع أخصائي الخدمات المرجعية، للحصول على توجيه فردي إلى كيفية استخدام موارد المكتبة المختلفة سواء المطبوعة أو الإلكترونية.يتم الحصول على هذه الخدمة من خلال تقديم طلب خدمة المقابلات البحثية، من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع المكتبة الإلكتروني عبر الرابط التالي:https://shorturl.at/sRSW3هذا الموعد مجاني، ويتحمل المستفيد تكلفة أي رسوم دخول للمكتبة أو بريد أو مناولة أو تصوير.