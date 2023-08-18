تعرف على أهم اشتراطات تربية النحل.. فى 6 خطوات مناخية وبيئية

كتبت أسماء نصار

تربية النحل واحدة من الأنشطة التى سجلت فيها مصر الريادة، والتي بدأت منذ عهد الفراعنة، وعززت تفوقها استنادًا للعديد من الركائز التي تكفل لها تحقيق هذا المطلب، وهي المسألة التي تستدعي تسليط المزيد من الضوء.

وتطلب تربية النحل وجود عدة اشتراطات بيئية ومناخية، توفر الأجواء المناسبة لتأسيس مجال ونشاط تربية النحل نتعرف عليها في التقرير التالى

1- وجود المرعى الطبيعي المناسب.

2- المراعي المطلوبة لتأسيس نشاط تربية النحل، تحتاج لبعض المحاصيل النباتية “المزهرة”، التي تتمتع نباتاتها بوجود الرحيق أو حبوب اللقاح أو كليهما، نظرًا لكونها مصدر الغذاء الرئيسي لتلك الكائنات.

3- نشاط تربية النحل يحتاج لوجود التنوع المحصولي المناسب في نفس الموسم، للمساهمة في زيادة قوة أفراد الخلية، و الوصول لأقصى درجات الجودة بالنسبة للمنتج النهائي.

4- نشاط تربية النحل يحتاج لوجود التنوع المحصولي المناسب في نفس الموسم، وهذا الأمر يسهم في زيادة قوة أفراد الخلية.

5- تربية النحل تحتاج لوجود التعاقب المحصولي المناسب على مدار العام، لتدبير المرعى الطبيعي المطلوب، فيما تعد "النحالة المرتحلة"هي الحل البديل، إذا لم تتسنى الاستدامة المناسبة للغطاء النباتي المطلوب.

6- ضرورة توافر الظروف المناخية الملائمة لتأسيس نشاط تربية النحل، فاعتدال مناخ مصر ساهم في ازدهار تلك الصناعة الوطنية، وكفل لها الريادة والتفوق عربيًا وعالميًا.