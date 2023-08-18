تشييع جثمان المطرب أحمد الشوكى بمسقط رأسه ببنى مزار فى المنيا.. صور

شيع أهالى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، جثمان المطرب الراحل أحمد الشوكى ابن محافظة المنيا، وصاحب الأغنية الشهيرة "أعملك ايه تعبتنى، والتى وجدت قبول كبير فى الشارع.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمة ببنى مزار شمال المنيا، ثم انطلقت الجنازة إلى المقابر المجاورة، لتلقى عليه النظرة الأخيرة فى وداعه، حيث تجمعت أسرته أمام المقابر تدعو له بالرحمة، وأنهار أصدقاء الشوكى ووالدته أمام المقابر فى لحظة الوداع الأخير.





وكان حسام عزت مدير أعمال المطرب الشعبى أحمد الشوكى أعلن عن وفاة المطرب، والذى اشتهر بأغنية "أعملك إيه" التى غناها عام 1995 وحققت نجاحاً كبيراً، على أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة فى بنى مزار بالمنيا.

ويعتبر الشوكى واحد من نجوم الغناء الشعبى الذين اشتهروا فى فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

وكان الشوكى حل ضيفاً على تليفزيون اليوم السابع قبل عامين، وتطرق خلال الحوار إلى مسيرته الفنية وأسباب ابتعاده عن الأضواء لفترة، كما تطرق إلى أبرز أصدقائه، ولماذا يعتبر الفنان حكيم بمثابة أخ له، خاصة أن مسيرتهما شهدت صعودهما معاً.