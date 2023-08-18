تشغيل 11 مجمعا خدميا بقرى الجيزة ضمن "حياة كريمة".. سجل مدنى وشهر عقارى

كتبت - مرام محمد

تعد مجمعات الخدمات الحكومية التى نفذتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصرى نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطنى الريف من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، أسوة بالمدينة.

وتستهدف المجمعات الخدمية الجديدة إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة بسهولة ويسر، وذلك بوضع منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات تضمن تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها أمام المواطنين، وهو الأمر الذى حُرم منه أهالى القرى طوال السنوات الماضية.

وشهدت محافظة الجيزة إنشاء 11 مجمعا خدميا في قرى مركزي الصف وأطفيح، تم البدء في تشغيلها تجريبيا، وذلك في قرى الشوبك الشرقي، والأخصاص، وغمازة الصغرى، والأقواز، والودي، والقبابات، والكداية، ومنيل السلطان، وكفر قنديل، وصول، والبرمبل.

ويضم كل مجمع خدمات على مركز تكنولوجي بالدور الأرضي، وسجلا مدنيا، وشهرا عقاريا، ومكتب تموين، ومكتب بريد بالدور الأول، ووحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبى محلي بالدور الثاني، مما يوفر على الأهالي مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية لتلبية متطلباتهم، ويساعدهم فى الحصول على كافة الخدمات بشكل ميسر.