"تربية النعام" مشروع واعد فى دمياط.. وأصحاب التجربة: وفر فرص عمل للشباب

دمياط - هيثم مراد

"تربية النعام" أحد المشروعات الواعدة التي بدأت تظهر بقوة داخل محافظة دمياط، والذى اتجهت إليه الأنظار في الآونة الأخيرة كونه أحد الفرص الهامة خاصة للشباب، ربما كان لبدايته البسيطة دورا فى ارتفاع الاهتمام به وانتشاره أيضا.

ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز المعلومات حول بداية المشروع وكيفية البدء به.

"من الممكن أن تبدأ بـ 10 آلاف جنيه فقط، تربية النعام مشروع فرض نفسه بقوة وفرصة كبيرة أمام الشباب" بهذه العبارة بدأ المهندس أحمد أحد العاملين في مجال تربية النعام في دمياط حديثه قائلا: " يمكنك القول إنه مشروع متكامل نستفيد من كافة مكوناته، مع التركيز على البداية البسيطة، فقط عليك الاعتناء بهم بالشكل الذي يضمن إنتاج جيد".

وأوضح قائلا؛ " دورة إنتاج إناث النعام تستمر لمدة 9 أشهر خلال العام، أيضا يمكن الأنثى أن تضع من 30 : 40 كتكوت فى الدورة الواحدة، علينا متابعة هذا الأمر جيدا إذا أردنا تقديم إنتاج قوي".

وأضاف: " من أجل بداية المشروع تحتاج إلى مكان تتوفر به البيئة والمناخ المناسب لتربية النعام، هم يحتاجون إلي طبيعة تميل إلى المناخ الصحراوى، تعتمد على فيتامين "د" أثناء التكوين مكان مشمس يكفى لهذا".

وتابع قائلا: " الأسرة الواحدة تتكون من ذكر وأنثتان، هذه تعد بداية جيدة للمشروع وغير مكلفة أيضا، بعد 10 أشهر تبدأ هذه الأسرة فى الإنتاج.

وعن فوائد تربية النعام أوضح قائلا: " هناك الكثير من الفوائد التى علينا التحدث عنها عندما نذكر النعام، هو يمتاز بلحم خالى من الكوليسترول، محط اهتمام مرضى السكر والضغط وأيضا مفيد بشكل كبير للرياضيين، علينا أيضا أن نعلم فوائد دهون النعام والتى تدخل مكون رئيسى فى صناعة أدوية تخفيف آلام العظام".

واختتم الحديث قائلا: " العمل في هذا المجال لا يحتاج لرأس مال قوي، عليك أن تدرس فقط ما عليك القيام به ومن ثم تبدأ، هي فرصة كبيرة للشباب الباحث عن عمل حر، يعد هذا المشروع أيضا من المشروعات الأقل مخاطر، هي فرصة واعدة للشباب فقط تحتاج لمن يبدأ".























