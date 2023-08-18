ترامب محذرا من فقدان الدولار مكانته عالميا: بلادنا ستذهب إلى الجحيم

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق سياسات إدارة بايدن الاقتصادية خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز امس، تحدث فيها ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية غير متتالية في الانتخابات المقررة 2024.

اعتبر ترامب، أن فقدان الدولار لهيمنته عالميا سيكون أكبر من خسارة أي حرب، محذرا من فقدان هذه الهيمنة وقال: "بلادنا ستذهب إلى الجحيم".

وأضاف خلال المقابلة أن قوة الولايات المتحدة تقل بخصوص عملتها الدولار وأوضح: "وأنا لا أتحدث فقط عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن حجم تداول عملتنا في جميع أنحاء العالم".

كما أضاف: "عندما تنظرون إلى مطاراتنا، وإلى بوابات المحطات، وإلى طرقاتنا القذرة وشوارعنا المعطلة وكل شيء آخر، فنحن نبدو وكأننا دولة من دول العالم الثالث".

ثم تابع: "لدينا شيء قوي للغاية وهو دولارنا .. لكن ألقِ نظرة على ما يحدث الآن مع الدول الأخرى التي لا تتعامل به، وأنت تعلم أن الصين تريد استبداله بعملة اليوان، وكان هذا أمرا لا يمكن تصوره، بينما في الوقت الحالي تفكر الناس في هذا الأمر".

وقال ترامب ان التضخم الذي يعاني منه الأمريكيين الان يرجع الى قطاع الطاقة ، وتحدث الرئيس السابق عن قرار إدارة بايدن حول وقف التنقيب على النفط ووصف وقف التنقيب البري والبحري بالامر المحزن للغاية.

في إبريل الماضي أطلق ترامب نفس التحذير من فلوريدا حيث قال في خطاب أمام أنصاره: "عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة في 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".

وأضاف حينها أن "الولايات المتحدة في حالة فوضى. اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة".