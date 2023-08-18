تخصيص مكتب صحة لاستخراج تصاريح الوفاة على مدار 24 ساعة ببنى سويف

وأضاف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن مكتب صحة ثان الذى يقع فى شارع عبد السلام عارف، سيكون مكتب الصحة الذى يعمل على مدار 24 ساعة لحالات الوفاة على نطاق محافظة بنى سويف .

وفى سياق منفصل، عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بمتابعة الدكتورة هناء حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى عدد من الدورات التدريبية لعدد 152 متدرب من أطباء وتمريض وفنيين على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى فى المستشفيات والإدارات الصحية وترصد العدوى المكتسبة، حيث قام بالتدريب أعضاء فريق مكافحة العدوى بالإداره دكتور دوريس عادل والدكتور محمد عبد الغفار والدكتورة سحر أحمد علي وسميرة صلاح من إدارة مكافحه العدوي.