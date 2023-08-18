تجهيز استراحات للمشاركين بامتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة طوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ غداً السبت، الموافق 19 أغسطس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير،حرصا على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات.

أشاد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجها بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الثانوية العام ، والاستجابة لهم، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جرى تجهيز 22 استراحة ثانوية عامة، منهم 11 استراحة للرجال، و11 استراحة للسيدات، ب 11 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية .

وأضاف عبدالله، تم توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة ، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات، وأنه اطمأن على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، كما توفير أسرة منفردة وهناك أسرة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين ، كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الالعاب، وأسرة وضع عليها" مراتب وكفرتيات ومخدات" نظيفة جرى غسلها، إضافة للسجاد بالأرضيات، وتوفير المطهرات.

استراحات الثانوية العامة بمطوبس



استراحات الثانوية العامة



توفير كافة الامكانيات باستراحات الثانوية العامة بكفر الشيخ



جانب من استراحات الثانوية العامة

تجهيز 22 استراحة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ومحافظ كفر الشيخ يشيد بمستواها

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة طوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ غداً السبت، الموافق 19 أغسطس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير،حرصا على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات

أشاد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجها بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الثانوية العام ، والاستجابة لهم، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جرى تجهيز 22 استراحات ثانوية عامة، منهم 11 استراحة للرجال، و11 استراحة للسيدات، ب 11 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الاسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية .

وأضاف عبدالله، تم توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة ، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات، وأنه اطمأن على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، كما توفير أسرة منفردة وهناك أسرة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين ، كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الالعاب، وأسرة وضع عليها" مراتب وكفرتيات ومخدات" نظيفة جرى غسلها، إضافة للسجاد بالأرضيات، وتوفير المطهرات.

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