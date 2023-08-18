"بيطري الغربية": تحصين 201 ألف رأس ماشية وتحرير 33 محضر مخالفات أغذية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، أنه تم تحصين 201 ألف حيوان من المواشى ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، خلال الحملة القومية الثانية على مستوى قرى مراكز المحافظة.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم أنه تم توفير وصرف اللقاحات اللازمه لتحصين تعداد 266 ألفًا و 554 حيوانا من المواشى من مخازن وثلاجات الهيئة، موضحًا أن هذة اللقاحات أمنه وفعاله ومتوفرة وبأسعار منخفضة، فتحصين الحيوان الكبير الواحد من الأبقار أو الجاموس بتكلف 23.60 جنيها أما الحيوان الصغير الواحد من الأغنام أو الماعز يتكلف 11.30 جنيها.

وأشار البيان الي أن التحصينات تتم من خلال لجان متخصصة من الأطباء والمعاونيين البيطريين ضمن لجان التحصين بالقرى والنجوع من بيت لأخر، حيث يتم تحصين الحيوانات السليمه فقط وإرجاء تحصين أى حيوان يعانى من أى مشكله صحيه مهما كانت درجة بساطتها ولحين تماثله للشفاء.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع المواطنيين أهالى محافظة الغربية، ضرورة التواصل مع الطب البيطرى لتحصين حيواناتهم منعا لتعرضها لأى إصابات مرضية وبائيه من خلال رقم تليفون المديرية 0403332574 حال وجود أى شكوى.

فى سياق متصل، شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، حملات مفاجئة علي الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني الغير صالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.