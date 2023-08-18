بوتين: روسيا تمر بطريق صعب فى رحلتها للتطور

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده تمر بطريق معقد للغاية فى سبيلها للتنمية، وإن تعزيز النظام القضائى والقانونى هو أساس وجود الدولة.

وأوضح بوتين خلال اجتماعه مع رئيس المحكمة العليا الروسية فياتشيسلاف ليبيديف، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم /الجمعة/ - "أن بلدنا يمر بطريق صعب للغاية فى تطوره وهو مسار معقد للغاية، وتعزيز النظام القضائى والنظام القانونى للبلد هو بالتأكيد الأساس ليس فقط للتنمية ولكن أيضا لوجود الدولة الروسية".



وأشار الرئيس الروسى إلى أن النظام القضائى "يتطور وفقا لاحتياجات الاقتصاد وأولا وقبل كل شيء مع احتياجات مواطنينا لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية".



وبعد الاستماع إلى تقرير رئيس المحكمة العليا الروسية بشأن إنشاء المحاكم فى دونيتسك وجمهوريات لوهانسك الشعبية وفى منطقتى خيرسون وزابوريجيا، أشار الرئيس بوتين إلى أن "هذا عنصر مهم للغاية" من جهود استعادة المناطق الجديدة.