انطلاق مهرجان الإسماعيلية الثانى للمانجو بحضور عدد من سفراء الدول.. فيديو وصور

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلق منذ قليل مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورتة الثانية، من امام مبني ديوان المحافظة القديم بشارع محمد علي.

وقد استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية استقبل السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالاسكندرية، والدومينيكان)؛ والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة. وذلك لحضور فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو.

وقال اللواء شريف أن محافظة الإسماعيلية تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني، متمنيًا للضيوف الاستمتاع بالمهرجان والأماكن السياحية وقضاء وقتًا مميزًا بالمحافظة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية استعدادات مكثفة بالتزامن مع انطلاق المهرجان.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة ستعقد ملتقى تصديريا لتجار المانجو في اليوم الثاني للمهرجان، لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

وانطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية اليوم، الجمعة، ويضم عدة عروض فنية في شارع محمد علي، يعقبه حفل مسائي في منطقة نمرة 6 بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور، والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوع المهرجان.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عقد فى وقت سابق مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية 2023، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والمنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشعبتيّ الخضر والفاكهة ورابطتي منتجي ومُصدري المانجو والمدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، حيث تمت دراسة نتائج المهرجان العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه. ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وبدأالمهرجان من أمام مبني محافظة الإسماعيلية بشارع محمد علي حيث انطلقت فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية و الاستعراضية و الفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية و مجموعات الدراجات الهوائية و مجموعات الاسكيت و الفنانين والمشاهير حضروا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص.

وتبدا الاحتفالات الغنائية و الاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري و تنتهي في تمام الساعه 12 صباحاً ، وقد أكدت ادارة المهرجان ان جميع احتفالات المهرجان والكرنفال و المنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاه و الوفود الدبلوماسية و السياسية و التجار و الشركات و المجالس التصديرية و المصدرين كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث.