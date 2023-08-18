اليوم السابع
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انتهاء تجهيز اللجان والاستراحات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالدقهلية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:11 م
انتهاء تجهيز اللجان والاستراحات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالدقهلية امتحانات الثانوية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أكد  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه، على الإنتهاء من تجهيز كافة اللجان والاستراحات الخاصة  بالمعلمين مشددا على رفع درجة الاستعدادات بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والمقرر إنطلاقها غدا السبت 19أغسطس 2023 والتى تستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأشار وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ 3945 طالب وطالبة بواقع 1782 طالب وطالبة علمى علوم و412 طالبا وطالبة علمى رياضة و1749 طالب وطالبه الشعبة الأدبية و2 دبلوما يؤدون إمتحانات الدور الثانى .
 
وأكد شعبان على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.
 
وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وتم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير كافه احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات. 
 
وشدد وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات لضمان انتظام سير الإمتحانات وتحقيق الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب.
 
كما تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تعرقل سير اللجان الامتحانية.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامه استعدادا لامتحانات الدورالثاني.

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